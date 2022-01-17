شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يتفقد ملعب برج العرب قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك قبيل المباراة التى تجمع فريقه أمام الأهلى فى إطار الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء ذلك من أجل الاطمئنان على جاهزية أرض الملعب الذى يستضيف المباراة وسط حضور جماهيرى من الجانبين بواقع ألف مشجع من كل نادٍ.

ويأمل الدراويش فى استمرار مسيرة الانتصارات بعد الفوز على سموحه بالجولة الإفتتاحية بهدف نظيف من أجل ضمان صدارة المجموعة خلال منافسات البطولة التى تقام خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر ببطولة الكان.

يذكر أن المدرب الأرجنتينى يحتفظ بذكريات مميزة على هذا الملعب والذى شهد بدايته كمديرًا فنيًا مع الهلال السعودي.