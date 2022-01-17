موسيماني يثير الجدل حول مستقبله مع الأهلي.. ويؤكد: قد أدرب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الجدل بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء، مشيراً إلى أنه قد يتولى تدريب منتخب مصر في يوم من الأيام.

وقال موسيماني، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز": "بايرن ميونيخ؟ لقد هزموا برشلونة بنتيجة 8-2، لقد كنت قلقاً، لأن برشلونة حدث معهم ذلك ومعهم ليونيل ميسي ولويس سواريز، فماذا كانوا سيفعلون معنا؟".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: "حصلت إفريقيا على ميدالية في كأس العالم للأندية، في العام الذي يسبق حصولنا على الميدالية البرونزية، لم تحصل إفريقيا على ميدالية، لذا فالأمر كان نجاحا لنا".

وعن عدم وجود مرشحين أفارقة في جوائز فيفا لأفضل مدرب، قال موسيماني: "ليست إفريقيا وحدها التي يتم التغاضي عنها، يبدو الأمر كما لو أن الأمر ليس مهما عندما تفوز في المسابقات التي لا تدر أكبر قدر من المال والتي لا تحظى بأكبر عدد من الجماهير".

وعن تعيينه مدرباً للأهلي، قال موسيماني: "النادي كان يبحث عن مدرب يعرف أفريقيا ودوري أبطال أفريقيا، واستطاع الفريق أن يهزم الفرق التي كان يحتاج أن يهزمها".

وتابع: "بعض الأشخاص كانت لديهم شكوك حول إذا كنت مؤهل لأدرب أكبر فريق في إفريقيا، وأكبر فريق في الشرق الأوسط".

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي: "لا أعرف إذا كان هناك نادٍ آخر في العالم عليه أن يفوز بكل شيء مثل الأهلي، كنت أظن أن شعب جنوب إفريقيا يحب كرة القدم، ولكنهم لا يحبونها بقدر حب المصريين لها".

وعن إمكانية تدريب برشلونة أو مانشستر سيتي، قال موسيماني: "لن أكون سيئاً للغاية، ولكن لن نكتشف ذلك أبداً، إذا وجد فيفا أنه من السهل التغاضي عن نجاح المدربين الأفارقة، وإذا كانت الأندية الأفريقية حذرة من قدرات المدربين الأفارقة، فهناك أمل ضئيل في أن يقدم لي فريق من خارج إفريقيا هذا النوع من الفرص".

وأكد موسيماني: "أريد الفوز بكأس العالم للأندية مع الأهلي، حيث لم يتبق شيء لأفوز به في أفريقيا".

واختتم موسيماني تصريحاته بالقول: "حال نهاية عملي مع الأهلي؟ الوقت غير مناسب لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، ولكنني ربما أدرب السنغال أو نيجيريا أو كوت ديفوار أو مصر".