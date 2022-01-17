مصدر يكشف لمصراوي.. "مسحة كورونا" سبب استبعاد هاني من لقاء الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أوضح مصدر بالنادي الأهلي، أن سبب استبعاد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر من قائمة مباراة الإسماعيلي بكأس الرابطة جاء بسبب خضوعه لمسحة جديدة لفيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الرابطة.

وكشف مصدر ليلا كورة، أن سبب غياب هاني عن القائمة جاء بسبب وجود اشتباه في إصابته بفيروس كورونا، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة للاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي قد شهدت الدفع بعناصر جديدة شباب.. طالع القائمة من هنا

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل في مباراته بالجولة الأولى سلبيا أمام الجونة، بينما حقق الإسماعيلي الفوز على سموحة بنتيجة 1-0.