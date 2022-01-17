شطة لمصراوي: منتخب مصر يحتاج للفوز على السودان لتجنب حدوث مفاجأت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد عبد المنعم شطة لاعب الأهلي ومنتخب السودان السابق، أن مواجهة منتخب مصر ستكون في غاية الصعوبة، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وقال شطة في تصريحات خاصة لمصراوي: "منتخب مصر لديه 3 نقاط، ويحتاج للفوز على السودان، لتجنب حدوث أي مفاجأت في المباراة الثانية بين نيجيريا وغينيا بيساو".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "أكيد أمر صعب تحقيق غينيا بيساو الفوز على نيجيريا ولكن كرة القدم بها كل شيء، منتخب السودان يتحسن في كل مباراة تدريجيًا، وأتوقع أن تكون مواجهة مصر ستكون حماسية".

وأشار شطة إلى: "منتخب مصر يمر بظروف صعبة على مستوى الاداء وعدم ثبات التشكيل وتوظيف اللاعبين داخل الملعب، بالإضافة إلى منتخب السودان الذي يمر بكبوة، هو استطاع إعادة البسمة لنا بالتعادل مغ غينيا بيساو، وصمد أمام نيجريا صمد رغم الهزيمة، وتوقعنا أن نخسر بنتيجة كبيرة".

وتابع: "رغم صغر سن لاعبي منتخب السودان، إلى أنه كان دافع قوي لهم، أتمنى أن نرى مباراة كبيرة، مليئة بالحماس منتخب مصر "كعبه أعلى" على منتخب السودان، بالإضافة لمتلاكهم لاعبين مميزين، ويكفي وجود محمد صلاح أفضل لاعب في العالم".

واختتم شطة تصرحياته قائلًا: "أن شاء الله منتخب مصر يتأهل، هو فقط بحاجة إلى نقطة، ولكن يجب الحذر الأدوار التالية ستكون أصعب بالتأكيد".