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الخليج 365 يكشف.. سبب غياب وليد سليمان عن مباراة الإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، سبب غياب وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر عن مباراة الإسماعيلي بكأس الرابطة والمقرر لها ظهر اليوم الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الرابطة.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "وليد سليمان مازال يعاني من أعراض برد والتهاب في الشعب الهوائية مع وجود سعال".

وواصل: "وليد غير مصاب بفيروس ، فاللاعب سبق وأجرى مسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية".

وأكمل: "لهذا السبب تم استبعاده من قائمة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي لوجود أعراض برد مستمرة معه".

جدير بالذكر أن قرعة مجموعات كأس الرابطة أوقعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي ضمت كل من الإسماعيلي، سموحة، الجونة، المقاولون العرب والبنك الأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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