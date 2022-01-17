الامارات | لصوص ولكن ظرفاء.. سرقوا هاتف نجم الكرة المصرية أثناء تصفح «فيس بوك»

شكرا لقرائتكم خبر عن لصوص ولكن ظرفاء.. سرقوا هاتف نجم الكرة المصرية أثناء تصفح «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الهاتف النقال الخاص بنجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، خالد الغندور، للسرقة أثناء تصفحه «فيس بوك»، بحسب فيديو نشره اللاعب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الغندور إنه كان يقود سيارته الخاصة وانشغل أثناء الزحام المروري بتصفح تعليقات متابعيه عبر «فيس بوك»، ليجد شخصا يفتح باب سيارته ويخطف هاتفه الحديث، الذي اشتراه قبل أسبوع فقط، ثم لاذا بالفرار«.

وأضاف: «بشكل لا شعوري نزلت من سيارتي في محاولة للامساك باللص، الذي استقل دراجة ناريه مع شخص كان ينتظره، وللأسف لم أتمكن من الإمساك باللصوص أو استرداد هاتفي لأعود للسيارة وأجد أنها قد تعرضت لحادث نتج عنه أضرار جسيمه».

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