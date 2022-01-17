الامارات | معلق من غينيا الاستوائية يحتفل بطريقة «لا تصدق» بعد الفوز على الجزائر في كأس إفريقيا.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن معلق من غينيا الاستوائية يحتفل بطريقة «لا تصدق» بعد الفوز على الجزائر في كأس إفريقيا.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل معلق من غينيا الاستوائية بطريقة جنونية وغير تقليدية بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب بلاده على الجزائر بهدف نظيف في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر فرحة هيستيرية لمعلق مباريات من غينيا الاستوائية، وظهر المعلق وهو يقفز فرحا ويقف فوق المقاعد ويحتضن شخصا كان يقف إلى جواره، بعد أن حقق منتخب بلاده فوزا غاليا وتاريخيا.

وفجر منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة من العيار الثقيل، وأشعل المنافسة في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بعدما تغلب 1 / صفر على منتخب الجزائر، أمس الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق نقطة خلف منتخب كوت ديفوار (المتصدر)، الذي تعادل 2 / 2 مع منتخب سيراليون، صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما توقف رصيد المنتخب الجزائري (حامل اللقب) عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وظهر منتخب الجزائر بشكل مخيب للغاية، وبدا تأثر لاعبوه بسوء حالة أرض الملعب، لتصبح حظوظه في التأهل لدور الـ16 ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب مرهونة بلقائه في الجولة الأخيرة للمجموعة.

وتقمص إستيبان أوروزكو دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف منتخب غينيا الاستوائية الوحيد في الدقيقة 70.

وأنهى منتخب غينيا الاستوائية، الذي حقق انتصاره الخامس في لقائه الـ12 في تاريخه بأمم إفريقيا، سلسلة اللا هزيمة لمنتخب الجزائر، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 35 مباراة متتالية بمختلف المسابقات.

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