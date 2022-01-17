كأس إفريقيا.. الكاف يكشف معايير تحديد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المعايير التي سيتم اتباعها لتحديد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.



ويتأهل من دور المجموعات (ست مجموعات) في بطولة كأس أمم إفريقيا، صاحبا المركزين الأول والثاني بشكل مباشر إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في كل المجموعات.

وبحسب "الكاف"، فإن معايير تحديد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات، سيكون على الشكل التالي:

أ) النقاط المتحصلة عليها في جميع مباريات المجموعة.

ب) فارق الأهداف الناتج عن جميع مباريات المجموعة.

ج) الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

د) سحب القرعة من قبل لجنة الكاف (في حال تساوى فريقان أو أكثر في المعاير من "أ" إلى "ج").

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة منتخبات فقط ضمنت حتى الآن تأهلها إلى الدور ثمن النهائي بعد لعب مباريات الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، وهي منتخب البلد المنظم الكاميرون، ونيجيريا، والمغرب، بينما ستتحدد هوية المنتخبات الـ13 المتبقية بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة الأخيرة.