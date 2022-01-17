الصحة السعودية تعلن عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتضمنت الإحصائية تسجيل 5505 إصابات مؤكدة وتعافي 4349 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 388 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 620935 إصابة.

وبلغ عدد حالات التعافي 569296 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8908) حالات.