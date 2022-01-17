على طريقة مصطفى فتحي .. رحيل «بن شرقي» من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - وتابع قائلا :"موقف تجديد أشرف بن شرقي مع الزمالك معقد حتى الآن، لدرجة أن إدارة النادي الأبيض طالبت اللاعب بجلب عرض مادي للرحيل على طريقة مصطفى فتحي، والاستفادة من المقابل المادي، بدلا من رحيله مجانا، عقب انتهاء تعاقده".

وقال أحمد شوبير: "الأمر الذي يصعب تلك المسألة تواجد أشرف بن شرقي في الكاميرون، رفقة منتخب المغرب، المشارك في بطولة أمم أفريقيا، ما يصعب التواصل مع اللاعب".

ومن جانبه أكد مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك والمنتقل حديثاً إلى نادي التعاون السعودي أنه سيعود للقلعة البيضاء، خاصة أنه ابن من أبناء النادي.

أضاف فتحي: "الزمالك بيتي .. وحتى بعد رحيلي إلى التعاون سيظل بيتي ومهما طالت الفترة سأعود للزمالك مرة أخرى".

وعقب فتحي على قرار الزمالك بوضع بند في عقده مع التعاون السعودي يفيد بأنه في حالة عودته لمصر ستكون لنادي الزمالك، ومعلقا: "الأمر ليست له علاقة بأي عقود، عودتي ستكون لنادي الزمالك ".

كان الزمالك وافق على انتقال مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي نظير مليون دولار، لينضم اللاعب إلى التعاون لمدة 3 سنوات.