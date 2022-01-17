شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوفر حافلات لنقل الجماهير لبرج العرب لحضور مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، توفير أربع حافلات لنقل جماهير الفريق التي ستسانده فى مباراته المرتقبة أمام الأهلي المقرر لها اليوم، الاثنين، على ملعب برج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويتطلع مجلس الإدارة لتوفير مشاق السفر أمام الجماهير العاشقة للفريق إيمانا بدورهم الفاعل والمساند والداعم للفريق في تحفيز اللاعبين وحثهم على استمرار النتائج الإيجابية في الملعب، وهو ما سينعكس على الفريق بشكل إيجابي.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت استمرار حضور الجماهير في مباريات كأس الرابطة مثلما حدث ببطولة الدوري الممتاز بواقع ألف مشجع لكل ناد على أن يتم حجز التذاكر من خلال شركة تذكرتي.

جدير بالذكر أن الدراويش يحتل صدارة المجموعة الثانية بعد الانتصار على سموحه في الجولة الإفتتاحية بهدف نظيف سجله عبد الرحمن مجدى.