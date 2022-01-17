شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلّح بالدكة والشباب أمام الإسماعيلي فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريقا الأهلى والإسماعيلى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، التى تقام خلال الفترة الحالية بدون اللاعبين الدوليين المتواجدين فى الكاميرون للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

كاس الرابطة المصرية

ويدخل الأهلى والإسماعيلى مواجهة اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل الفوز للمنافسة على المراكز الأولى فى المجموعة الثانية التى تضم مع المارد الأحمر والدراويش كلاً من، سموحة، المقاولون العرب، الجونة والبنك الأهلي.

ويخوض الأهلى مبارياته فى كأس الرابطة بكتيبة معظمها من العناصر الشابة، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الجونة الخميس الماضى بالجولة الأولى التى انتهت بالتعادل السلبى، حيث اعتمد بيتسو موسيمانى المدير الفنى على قائمة كثيرة من الشباب، وفى مقدمتهم زياد طارق، محمد هيثم مغربى، عبد الرحمن مانو، مصطفى شوبير .

كاس الرابطة المصرية

ويرغب المدير الفنى للأهلى فى مواصلة الدفع بالعناصر الشابة والبدلاء الذين لا يحظون بفرصة المشاركة طوال الفترة الماضية مع الفريق وتحدث موسيمانى طوال التدريبات الأخيرة مع لاعبيه الصاعدين عن ضرورة إستغلال الفرصة التى يمنحها لهم من أجل الاعتماد عليهم مُستقبلاً .

ورغم أن الأهلى يخوض أى بطولة للمنافسة على لقبها إلا أن الأمر يبدو مختلفاً فى كأس الرابطة حيث ظهر واضحاً من خلال تصريحات موسيمانى ولاعبى ومسئولى الأهلى أن هذه البطولة فرصة للاعبين الشباب والبدلاء ومن أجل منحهم فرصة أكثر من المنافسة على اللقب.

فى الإسماعيلى، تبدو الأمور مختلفة إلى حد كبير فالدراوش يرغبون فى إستغلال كأس رابطة الأندية المحترفة فى إعادة ترتيب البيت من الداخل بعد التعاقد مع أكثر من لاعب الفترة الماضية بجانب جهاز فنى أجنبى جديد يقوده الأرجنتينى خوان براون يرغب معه الفريق فى إستعادة أمجاد الإنتصارات والبطولات.

ويرى الجميع فى الإسماعيلى أن الفرصة سانحة لحصد كأس رابطة الأندية المحترفة فى ظل مشاركة قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى هذه البطولة بعدد كبير من الناشئين والبدلاء.

كاس الرابطة المصرية

ويحتل الإسماعيلى المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز على سموحة، فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الجونة.

وحاول الجهاز الفنى للإسماعيلى، طوال الأيام الماضية تجهيز لاعبيه جيداً لمباراة اليوم أمام الأهلى كما وضع الأرجنتينى خوان براون، برنامجا بدنيا وفنيا لتجهيز الصفقات الجديدة التى تعاقد معها النادى بالميركاتو الشتوى الحالى، وهم البوليفى كارميلو والجامبى سايكو والإيفوارى جاك بوريل بورى.

وظهر سايكو فى مباراة الإسماعيلى مع سموحة بالجولة الأولى لكأس الرابطة والتى فاز بها الدراويش بهدف دون رد، وقدم اللاعب مردودا جيدا للغاية فى أولى مبارياته بالقميص الأصفر، ويأمل مسئولو الإسماعيلى أن تساهم الصفقات الجديدة فى تعديل نتائج الفريق بالدورى لذلك استقر الجهاز الفنى على تجهيزهم فى مباريات كأس الرابطة لزيادة الانسجام بينهم وبين زملاؤهم قبل عودة مباريات الدوري.