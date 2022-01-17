شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي مع الإسماعيلى بكل البطولات قبل كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الأهلى فى الثانية والنصف عصر اليوم الاثنين، فى إطار الجولة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على تصدره لقمة المجموعة الثانية التى تضم أيضًا أندية المقاولون العرب وسموحه والجونة والبنك الأهلى.

ويعد الأهلى أكثر الأندية التى لعبت ضد الإسماعيلى فى 6 بطولات مختلفة، ورصد "الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى" مشوار كل بطولة..

مباريات الدورى العام ..

لعب 116 مباراة فاز 22 تعادل 34 خسر 60 له 93 هدفًا عليه 173 هدفًا كلين شيت 23 مباراة

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 17 خسر 24 له 53 هدفًا عليه 82 هدفًا كلين شيت 12 مباراة

ملعب الأهلى فاز 5 تعادل 17 خسر 34 له 35 هدفًا عليه 86 هدفًا كلين شيت 10 مباريات

مباريات فاصلة فاز 1 خسر 2 له 5 أهداف عليه 5 أهداف كلين شيت مباراة واحدة

أهداف لاعبى عن الإسماعيلى عن طريق 58 لاعبًا بدون الهدف المفقود ولاعب الأهلى فى مرماه .. عوض عبد الرحمن 5 أهداف ، بشير عبد الصمد 4 أهداف ، فتحى نافع وصلاح أبو جريشة وعماد سليمان ومحمد فكرى الصغير ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد بركات ومحمد فضل 3 أهداف لكلا منهم ، أميرو وشحته وزكى عبد الرحمن ورضا وعلى أبو جريشة وحماده المصرى ومحمد حازم وفوزى جمال وجون أوتاكا وعمرو فهيم ومحمد محسن أبو جريشة وعمر جمال هدفين لكلا منهم ، على عمر وديمان وسيد أبو جريشة وفؤاد جبر وبابكر ومحمد معاطى وحسين يوسف وسيد حامد ويسرى طربوش وسيد عبد الرازق بازوكا وأسامه خليل وعلى يونس وصبرى المنياوى وخالد القماش وعاطف عبد العزيز وأحمد العجوز وأحمد رزق وإيهاب جلال وحمزه الجمل وعصام عبد العال ومجدى الصياد وخالد بيبو وإسلام الشاطر وعطيه صابر وحسنى عبد ربه وعبد الله السعيد ومحمد حمص وأحمد صديق وأحمد على وشادى محمد وعبد الله الشحات وجودوين وعمرو السولية وإيمانويل بناهينى ولسعد الجزيرى وكريم بامبو وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهم بجانب هدف مفقود ولاعب الأهلى فى مرماه

مباريات كأس مصر..

لعب 16 مباراة فاز 5 تعادل 1 خسر 10 له 13 هدفًا عليه 30 هدفًا كلين شيت 4 مباريات " فاز باللقب مرة واحدة خسر مرتين منهم بضربات الترجيح".

الهدافون.. محمد بركات وجون أوتاكا هدفين لكلا منهما سيد شارلى وآمين دابو ومجدى الصياد وأحمد فكرى الصغير ومحمد محسن أبو جريشة هدفًا لكلا منهم و4 أهداف لم يستدل عليهم حتى الآن

مباراة السوبر المصرى..

لعب مباراة واحدة تعادل 1 له هدفًا عليه هدفًا، قبل أن يخسر الدراويش بضربات الترجيح



مباريات البطولات الأفريقية.. سجل الهدف.. محمد حمص.مباريات البطولات الأفريقية..

لعب 4 مباريات فاز 1 تعادل 2 خسر 1 له 6 أهداف عليه 5 أهداف كلين شيت مباراة واحدة

الهدافين .. أحمد على هدفين ومحمد حازم ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الله الشحات ومعتصم سالم هدفًا لكلا منهم.

مباريات البطولة العربية..

لعب 2 مباريات فاز 1 خسر 1 له 4 أهداف عليه هدفًا كلين شيت مباراة واحدة

الهدافين .. إسلام الشاطر وسيد معوض وعبد الرحمن تراورى ومحمد يونس هدفًا لكل منهم.

- بينما سبق لملعب برج العرب استضافة مثل هذه المباراة للمرة الـ 7 منذ قرار منع اللعب فى الإسماعيلية ..

مباريات الإسماعيلى كـ "صاحب الأرض"

موسم 2017 / 2018 .. خسر الإسماعيلى صفر / 2 " عمرو السولية وعبد الله السعيد فى مرمى فريقهما الأسبق "

موسم 2018 / 2019 .. تعادلا 1 / 1 ( كريم بامبو )

موسم 2020 / 2021 .. خسر الإسماعيلى صفر / 2

موسم 2021 / 2022 .. خسر الإسماعيلى صفر / 4

مباريات الأهلى كـ " صاحب الأرض "

موسم 2015 / 2016 .. خسر الإسماعيلى صفر / 1 " عبد الله السعيد فى مرمى فريقه الأسبق "

موسم 2017 / 2018 .. خسر الإسماعيلى صفر / 1

موسم 2019 / 2020 .. خسر الإسماعيلى صفر / 3