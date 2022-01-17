شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يدخل دائرة المرشحين لخلافة الونش أمام السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، عن بديل لمحمود حمدى الونش الذى سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

ودخل حمدى فتحى لاعب وسط المنتخب دائرة المرشحين للعب فى مركز المساك مع محمد عبد المنعم ومحمود علاء وأيمن أشرف، وهو ما سيتم حسمه فى تدريبات اليوم وغدا.

وأكدت الأشعة التى أجراها محمود حمدى "الونش" إصابته بشد فى العضلة الأمامية وصعوبة لحاقه بمباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء.

ويخوض منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، مرانه الأول اليوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندى استعدادا لمواجهة السودان الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2021.