شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة هيستيرية لمعلق غينيا الاستوائية بعد فوز منتخب بلاده على الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت لقطات مصورة فرحة هيستيرية لمعلق مباريات من غينيا الاستوائية فى أعقاب فوز منتخب بلاده على نظيره الجزائرى ضمن منافسات الجولة الثاني من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالية فى الكاميرون.



المعلق الغيني

وظهر فى الفيديو الذى أعاد موقع "سبوتنيك" نشره، المعلق وهو يقفز فرحا ويقف فوق المقاعد ويحتضن شخصا كان يقف بجواره، بعدما حقق منتخب بلاده فوزا غاليا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة الأمس الأحد.

حقق منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم أفريقيا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

الجزائر ضد غينيا الاستوائية

سجل المنتخب الجزائري هدفا عبر بغداد بونجاح، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي.

الهدف جاء بعد متابعة بعد ضربة ركنية من اللاعب إيستيبان أوبيانج في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وحاول المنتخب الجزائري التتسجيل من خلال العديد من الهجمات الخطيرة، ولكن الحظ وقف بجانب منتخب غينيا الاستوائية حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: حراسة المرمى: مبولحي/ الدفاع: يوسف عطال، بنلعمري، عيسى ماندي، بن سبعيني/ الوسط: اسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، بن دبكة/ الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح.

وكان منتخب الجزائر قد تعادل فى بداية مشواره القاري بالنسخة الحالية سلبيا أمام سيرالون فى منافسات الجولة الأولى بطعم الخسارة، ليتذوق طعم الخسارة.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الجزائر المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد سيراليون الثالث برصيد نقطتين.