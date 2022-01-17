شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم مديرا رياضيا للاتحاد المصرى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للسلاح، اليوم الاثنين، توقيع عقد مع البطل الأولمبي علاء أبوالقاسم كمدير رياضي للاتحاد المصرى للسلاح حتى دورة باريس 2024.

ويمتلك علاء أبو القاسم، البطل الأولمبى فى رياضة سلاح الشيش، طموحات بلا حدود فى هذه الرياضة خاصة بعد نجاحه مؤخرا، برئاسة لجنة اللاعبين فى الاتحاد الأفريقى للسلاح فى الانتخابات التى أقيمت فى داكار أمس.

ونجح أبو القاسم فى حفر اسمه بين أبطال رياضة السلاح بأحرف من ذهب فى ظل حصده فضية أولمبياد لندن 2012 ، إلا أنه لم يحالفه الحظ فى التتويج بأى ميدالية فى أولمبياد البرازيل او طوكيو الأخيرة.

أبو القاسم بطل رياضى من أب مصرى وأم جزائرية ولديه شقيقتان، استطاع أن يحفر اسمه فى التاريخ كأول مصرى وعربى وأفريقى يحقق ميدالية أولمبية فى لعبة المبارزة.

ولد أبو القاسم يوم 25 نوفمبر 1990 فى مدينة سطيف فى الجزائر ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية وهو فى سن الرابعة حيث تربى فى أجواء المدينة الساحلية، حيث بدأ ممارسة اللعبة وهو فى عمر الـ8 سنوات