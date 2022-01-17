شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقر إقامة الفراعنة فى العاصمة ياوندى قبل مواجهة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إمام عاشور، لاعب وسط المنتخب الوطني، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، استعرض خلالها مقر إقامة الفراعنة فى العاصمة ياوندى، استعداداً لمواجهة السودان، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.



امام عاشور



مقر اقامة المنتخب

ويخوض منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، مرانه الأول اليوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى الرابعة عصر اليوم باستاد ميليتارى استعدادا لمواجهة السودان فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2021.

ويبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش عن بديل لمحمود حمدي الونش الذى سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الاربعاء فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

ودخل حمدي فتحي، لاعب وسط المنتخب، دائرة المرشحين للعب فى مركز المساك مع محمد عبد المنعم ومحمود علاء وأيمن أشرف، وهو ما سيتم حسمه فى تدريبات اليوم وغدا.

وأكدت الأشعة التي أجراها محمود حمدي "الونش" اصابته بشد في العضلة الأمامية وصعوبة لحاقه بمباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء.