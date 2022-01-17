شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة المصرى تنتعش بـ5 ملايين جنيه بعد دعم محافظ بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت خزينة النادي المصري بـ5 ملايين جنيه، بعد الدعم الذى منحه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للنادى المصرى من أجل المساهمة فى سداد المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك التعاقد مع صفقات جديدة فى موسم الانتقالات الجاري.

ويدرس النادى المصرى ضم لاعب أجنبي جديد لصفوف الفريق البورسعيدى لتدعيم وسط الملعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد طلب معين الشعبانى مدرب الفريق لتدعيم هذا المركز.

وأنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع المدافع الفلسطينى ياسر حامد، لمدة موسمين ونصف، ليكون أول صفقة شتوية للنادى المصرى فى ميركاتو يناير الجاري.

وأجرت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصري، برئاسة سمير حلبية، زيارة لمعسكر الفريق الأول للكرة بالنادى والمقام حاليًا ببرج العرب، حيث قام المجلس بالاجتماع بالجهاز الفنى للفريق، بقيادة معين الشعباني، بحضور كريم ذكرى مدير الكرة.

وخلال الاجتماع الذى حضره سمير حلبية، رئيس المجلس، وعاطف مبروك نائب رئيس النادى، والدكتور على الطرابيلى أمين الصندوق، والأعضاء النائب حسن عمار، والمهندس محمد قابيل وحسن ناصف، والمهندس محمد سلامة، وتم التأكيد على مؤازرة المجلس للجهاز الفنى واللاعبين خلال الفترة المقبلة والتى يستكمل فيها الفريق مبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قبل خوض الفريق لمبارياته بدور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.