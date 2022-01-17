شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح مرشح لتدعيم الجبهة اليمنى بالأهلى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل هشام صلاح، لاعب فريق الاتحاد السكندرى، دائرة اهتمامات مسئولي النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل تألقه اللافت للأنظار مع فريقه في ظل تألقه في الجبهة اليمني.

وعرضت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء على بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق فكرة التعاقد مع لاعب الاتحاد السكندري لتدعيم الجبهة اليمنى، وهوما رحب به المدير الفني، خاصة أن هشام صلاح يلعب بكلتا قدميه، ويتميز بالتسديد من مسافات بعيدة، وما يعزز موقف اللاعب إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبى، وخضوعه للعلاج، والذى يصل مدة غيابه عن الملاعب إلى من 6 إلى 9 أشهر بالاضافة الى عدم قناعة موسيمانى بمستوي كريم فؤاد ومحمد هاني.

هشام صلاح من مواليد 1997 يلعب في مركز الظهير الأيمن، بدأ في المصرية للاتصالات وانتقل منه للاتحاد 2019 ، مقابل 600 ألف جنيه، و نسبة 15% يحصل عليها الاتصالات حال بيعه لأى ناد.

وبعد الانتقال إلى زعيم الثغر تمت إعارته للرجاء المطروحى، ثم عاد وأصبح من القوام الأساسى للاتحاد وخلال الانتقالات الصيفية تلقى عدة عروض من أندية بالدورى المصرى وصلت إلى الـ 10 ملايين حنيه، و لكن تمسك الجهاز الفني بوجوده في صفوف الفريق إلا أنه تم تجديد عقده مع الاتحاد لمدة 5 مواسم وذلك في نوفمبر الماضى.

وشهدت الساعات الماضية دخول اللاعب في بؤرة اهتمامات مسئولي القلعة الحمراء في محاولة لضمه خلال الانتقالات الشتوية لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

شارك هشام صلاح مع الاتحاد السكندرى خلال الموسم في 7 مباريات ، صنع خلالها هدف لزملائه والذى سجل من خلاله خالد الغندور هدف فوز فريقه امام الجونة في الجولة الرابعة من بطولة الدورى ، من إجمالي 24 مباراة شارك فيها مع زعيم الثغر منذ التعاقد معه