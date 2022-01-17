شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى فى مران الزمالك لتحديد موقف المصابين من مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، اختبارًا طبيًا أخيرا لمصابي الفريق خلال المران الصباحي الذي سيخوضه الزمالك اليوم، الاثنين، قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة فاركو غدًا الثلاثاء.

ويجرى الجهاز الطبي الاختبار لبعض العناصر لتحديد موقفهم من دخول قائمة مواجهة فاركو، وفى مقدمتهم طارق حامد ومحمود شيكابالا وعمر السعيد، والذين غابوا عن لقاء إنبي الماضي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته في العاشرة صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة فاركو في كأس الرابطة، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويعلن الجهاز الفنى قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء عقب نهاية المران، قبل السفر إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الثلاثاء.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو غدًا الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.