شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو فرس رهان خط الوسط فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، فى الحصول على إشادات واسعة من الجماهير المصرية عندما نزل بديلا فى مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو، والتى انتهت بنتيجة 1/0 فى أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويعد زيزو من أبرز نجوم خط الوسط أصحاب الخبرات فى الدورى المصرى، خاصة أنه يمتلك مقومات قوية فى الهجوم وإحراز الأهداف.

وطلب أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك من إدارة ناديه المساواة ماديا بالفئة الأولى فى الفريق، وذلك حال الموافقة على طلب إدارة النادى بتعديل عقده الحالى مع الفريق، والذى قام بالتوقيع عليه فى بداية الموسم الماضي.

وطلبت إدارة نادى الزمالك من 6 لاعبين تعديل عقودهم وإلغاء الشرط الجزائى، وهم: أحمد سيد زيزو ومحمود الونش وإمام عاشور وعبد الله جمعة وسيف الجزيرى وأوباما.

فى المقابل فإن زيزو طلب الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد فى العقد الجديد وهى القيمة المالية للفئة الأولى فى الفريق، حيث يحصل زيزو فى الوقت الراهن على 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد بدون الضرائب، وذلك وفقا للمقربين من اللاعب.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد سيد زيزو فى الصور التالية: