شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب فى الأهلي بضم ظهير أيمن بعد إصابة أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت بعض الأصوات فى النادى الأهلى بالبحث عن ظهير أيمن لتدعيم الفريق فى هذا المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إصابة أكرم توفيق. وتعرض أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي للأهلي والمنتخب الوطني لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة مصر ونيجيريا الثلاثاء الماضي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وتسببت إصابة أكرم توفيق فى إثارة حالة من الحزن داخل الأهلي لما يُمثله أكرم من قوة كبيرة في الفريق لاسيما فى مركز الظهير الأيمن.

وشهدت الأيام الماضية مطالبات فى الأهلي بضم ظهير أيمن لتعويض غياب أكرم توفيق الذي سيطول وربما يصل إلى ثمانية أشهر، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة موسيماني غير مُقتنع بشكل كافً بالثنائي محمد هاني وكريم فؤاد.