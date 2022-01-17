شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزت أولى صفقات المقاولون الشتوية بعد موافقة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات موافقته على إعارة مدافع الفريق محمود عزت إلى المقاولون العرب خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما تقدم المقاولون بعرض رسمى للاعب.

وكان المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الأولوية فى التدعيمت الشتوية ستكون لخط الدفاع بسبب كثرة الغيابات والإصابات فى هذا الخط، الأمر الذى يسبب أزمة للجهاز الفني.

وفى تمام الخامسة مساءً يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على الجونة، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المصرية، فى مباراة صعبة على الفريقين.

ويدخل فريق الجونة المباراة بعد تعادله فى اللقاء الماضى سلبياً أمام الأهلي، فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية، وطالب رضا شحاتة مدرب فريق الجونة لاعبيه بضرورة الفوز على المقاولون من أجل الحفاظ على حظوظهم فى التأهل للقاء القادم.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة الجونة، تحت القيادة الفنية لمحمد عودة، والذى اجتاز اختباره الأول من مقعد الرجل الفنى بنجاح، بعدما فاز على البنك الأهلى بهدف نظيف، وذلك على الرغم من الغيابات التى ضربت صفوف الفريق بغياب 9 لاعبين من الأساسيين والذين يستمر غيابهم عن مباراة اليوم أيضاً.