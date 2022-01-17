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الامارات | تعرف إلى موعد انطلاق حفل «ذا بيست».. ليلة تتويج ينتظرها محمد صلاح

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى العالم، فى العاشرة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات (الثامنة بتوقيت مصر)، إلى مدينة زيورخ السويسرية، لمتابعة حفل جوائز «ذا بيست» التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للأفضل في العالم في عام 2021.

ويترقب المصريون بشكل خاص، حفل «ذا بيست» نظرا لتنافس محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الأنجليزى، على جائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2021، وهي أهم جائزة في الحفل الذي سيقام في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقدم الفيفا جوائزه لعدة فئات، هي أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة (سيدات)، أفضل مدرب (رجال/سيدات)، أفضل هدف (جائزة بوشكاش)، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى (سيدات)، جائزة مشجع فيفا (أفضل تشجيع) واللعب النظيف.

كما سيشهد الحفل، الإعلان عن تشكيل العام المثالي في فئتي الرجال والسيدات.

وتتجه الأنظار للجائزة الأهم «الأفضل» والتي تُمنح لأفضل لاعب في العالم سنويا، والتي يحمل لقبها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

ويتنافس ليفاندوفسكي مجددا على الجائزة بعدما دخل القائمة النهائية للمرشحين بجانب المصري محمد صلاح () والأرجنتيني ليونيل (باريس سان جيرمان).

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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