بانتصار ساحق على جيرون..نادال يبدأ رحلته للانفراد بالرقم القياسي في البطولات الكبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استهل رفائيل نادال رحلته نحو الفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى بفوز ساحق 6-1 و6-4 و6-2 على الأمريكي ماركوس جيرون اليوم الإثنين ليبلغ الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.



وفي غياب نوفاك ديوكوفيتش بعدما ألغت السلطات الأسترالية تأشيرة دخوله البلاد وعدم مشاركة روجر فيدرر بسبب الإصابة، يمكن لنادال الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولات الكبرى إذا توج بطلاً في ملبورن.

وبدأ اللاعب الإسباني الكبير، وهو البطل السابق الوحيد الموجود في الأدوار الرئيسية للبطولة، المباراة بطريقة رائعة في أجواء مشمسة باستاد رود ليفر، وكسر إرسال جيرون المصنف 66 عالمياً خمس مرات في المباراة وسدد 34 ضربة ناجحة أمام منافسه الأمريكي.

ويلتقي نادال المصنف السادس مع الفائز من مباراة ثاناسي كوكيناكيس المشارك ببطاقة دعوة ويانيك هوفمان الصاعد من التصفيات من أجل مكان في الدور الثالث.