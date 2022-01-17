الامارات | إصابة دي ليما مهاجم الوصل بقطع في وتر العرقوب

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة دي ليما مهاجم الوصل بقطع في وتر العرقوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي الوصل المنافس في دوري أدنوك للمحترفين، إن مهاجمه فابيو دي ليما أصيب بقطع في وتر العرقوب، مما يعني غيابه حتى نهاية الموسم على الأقل.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في الدقائق الأخيرة من فوز الوصل 2-1 على العين في دور الثمانية لكأس رئيس الدولة يوم السبت الماضي.

وقال الوصل في حسابه على "تويتر": "التقارير الطبية تثبت تعرض فابيو دي ليما إلى قطع في وتر أكيليس (العرقوب)، مما يستدعي تدخلا جراحيا على أن تتحدد فترة الغياب وبرنامج العلاج والتأهيل بعد العملية الجراحية".

وانضم دي ليما البرازيلي المولد إلى الوصل في 2014 وشارك معه في أكثر من 150 مباراة في جميع المسابقات وسجل ما يزيد على 100 هدف.

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