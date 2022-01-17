الامارات | المنتخب المصري يعلن صعوبة لحاق "الونش" بمباراة السودان في كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري يعلن صعوبة لحاق "الونش" بمباراة السودان في كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الاثنين صعوبة لحاق مدافع منتخب الفراعنة محمود حمدي "الونش" بمواجهة السودان المقرر لها بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون وتستمر حتى 6 شباط/فبراير المقبل.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم أن الأشعة التي أجراها "الونش" أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وقال: "هناك صعوبة في لحاقه بمباراة السودان".

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد قام بتغيير "الونش" بين شوطي مباراة غينيا بيساو بسبب شعوره بآلام في العضلة الأمامية.

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