الامارات | لاعب مصري في الإمارات يحرز هدفا ويخرج لتقبيل يد والدته (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مصري في الإمارات يحرز هدفا ويخرج لتقبيل يد والدته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر لاعب فريق الإمارات تحت 15 سنة عمار محمود، عن فرحته بهدف سجله في مباراة فريقه أمام الجزيرة الحمراء في دوري المراحل السنية بطريقة خاصة، حيث ذهب إلى والدته التي كانت تجلس لمشاهدته خارج الملعب ووقف أمامها وقبل يدها ثم عانقها في مشهد لاقى الكثير من ردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي وبين مشجعي نادي الإمارات في رأس الخيمة.

وعمار محمود هو لاعب مصري من مواليد دولة الإمارات ويحق له اللعب في أندية الدولة طبقا لقوانين الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وتألق اللاعب مع فريقه مما جعله من العناصر الأساسية في الفريق باستمرار، وظهر خلال الفيديو عمار محمود وهو يحرز أحد أهداف فريقه في المباراة ثم توجه إلى خارج الملعب ووقف أمام والدته التي كانت تجلس بعيد إطار الملعب ووقف أمامها وقبل يدها ثم عانقها وعاد لتكملة المباراة.

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