شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتحدى الغيابات أمام الجونة فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تمام الخامسة مساءً يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على الجونة، فى اللقاء الذي يقام باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المصرية، في مباراة صعبة على الفريقين.

ويدخل فريق الجونة المباراة بعد تعادله في اللقاء الماضي سلبياً أمام الأهلي، فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية، وطالب رضا شحاتة مدرب فريق الجونة لاعبيه بضرورة الفوز على المقاولون من أجل الحفاظ على حظوظهم في التأهل للقاء القادم.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة الجونة، تحت القيادة الفنية لمحمد عودة، والذي اجتاز اختباره الأول من مقعد الرجل الفني بنجاح، بعدما فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف، وذلك على الرغم من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بغياب 11 لاعباً من الأساسيين والذين يستمر غيابهم عن مباراة اليوم أيضاً.

وشدد محمد عودة مدرب المقاولون على ضرورة استمرار الانتصارات للحفاظ على الثقة التي اكتسبها الفريق من اللقاء الماضي، وعقد عودة جلسة خاصة مع اللاعبين بالفيديو، شرح خلالها بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة البنك الأهلي لتجنبها أمام الجونة.

جدير بالذكر أن المجموعة الثانية تضم كل من: الأهلي، الاسماعيلي، الجونة، المقاولون العرب، سموحة، والبنك الأهلي.