شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى فى قمة دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام منافسات الجولة الحادية عشرة من مباريات الدور الأول لدورى سوبر كرة السلة رجال، اليوم الاثنين، لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن، ويلتقى اليوم الأهلى مع الزمالك فى المباراة التى تجمع الفريقين بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

كما تقام اليوم مواجهات أخرى، حيث يلتقى مصر للتأمين مع الجزيرة، والمصرية للاتصالات مع سموحة، بينما يلتقى سبورتنج مع الاتحاد السكندرى.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة ، بعد الفوز في 8 مباريات والخسارة فى اثنتين، وفى المقابل يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 13 نقطة.

ويشارك مع الأهلى إيهاب أمين ، فى أولظهور بعد الشفاء من الاصابة التى عانى منها خلال الفترة الماضية .

فى المقابل يتولى قيادة الزمالك فى المباراة ياسر عبد الوهاب ، و سمير جودة ، بعد رحيل اليونانى فانجيليس انجيلو ، والاتفاق مع الأمريكى ويليام فويت .