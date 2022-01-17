شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يضع برنامجاً خاصاً لتجهيز ياسر حامد للمشاركة مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، برنامجاً تدريبياً لتجهيز ياسر حامد مدافع الفريق الجديد، للمشاركة فى الفترة المقبلة مع الفريق البورسعيدي.

وأنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع المدافع الفلسطينى ياسر حامد لمدة موسمين ونصف، ليكون أول صفقة شتوية للنادى المصرى فى ميركاتو يناير الجاري.

وشارك ياسر حامد في مران النادي المصري الأخير قبل مباراة الاتحاد السكندري، وذلك بعد إتمام إجراءات التعاقد معه مباشرة.

وأجرت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، زيارة لمعسكر الفريق الأول للكرة بالنادي والمقام حاليًا ببرج العرب، حيث قام المجلس بالاجتماع بالجهاز الفني للفريق، بقيادة معين الشعباني، بحضور كريم ذكري مدير الكرة.

وخلال الاجتماع الذي حضره سمير حلبية، رئيس المجلس، وعاطف مبروك نائب رئيس النادي، والدكتور علي الطرابيلي أمين الصندوق، والأعضاء النائب حسن عمار، والمهندس محمد قابيل وحسن ناصف، والمهندس محمد سلامة، تم التأكيد على مؤازرة المجلس للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة المقبلة والتي يستكمل فيها الفريق مبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قبل خوض الفريق لمبارياته بدور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما ناقش المجلس مع الجهاز الفني كافة احتياجات الفريق من التدعيمات الجديدة، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.