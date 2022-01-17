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بثنائية ضد أتلتيك بلباو.. ريال مدريد يتوّج بطلاً لكأس السوبر الإسباني في الرياض

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الشارقة - اميمة ياسر -      

توج فريق بطلًا لكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على منافس أتلتيك بلباو لهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض، مساء الأحد.

تقدم ريال مدريد عن طريق لاعبه المتألق الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 38، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، عزز النجم الفرنسي كريم بنزيما النتيجة لصالح ريال مدريد بالهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني بعد الفوز على بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين، في حين أطاح أتلتيك بلباو بمنافسه أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 2/1.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 لقبًا في كأس السوبر الإسباني، علمًا بأن برشلونة هو أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 13 لقبًا آخرها العام 2018.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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