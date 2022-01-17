بثنائية ضد أتلتيك بلباو.. ريال مدريد يتوّج بطلاً لكأس السوبر الإسباني في الرياض

الشارقة - اميمة ياسر -

توج فريق ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على منافس أتلتيك بلباو لهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض، مساء الأحد.

تقدم ريال مدريد عن طريق لاعبه المتألق الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 38، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، عزز النجم الفرنسي كريم بنزيما النتيجة لصالح ريال مدريد بالهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين، في حين أطاح أتلتيك بلباو بمنافسه أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 2/1.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 لقبًا في كأس السوبر الإسباني، علمًا بأن برشلونة هو أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 13 لقبًا آخرها العام 2018.