شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: الأهلي يوافق على سفر بدر بانون إلى ألمانيا لوضع خطة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يفاضل حاليا بين الثنائي علي فوزي الظهير الايمن لفريق إنبي، وهشام عادل بحلة لاعب غزل المحلة، من ضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وقال شبانة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية etc، الأحد: "جاء ترشيح اللاعبين عن طريق لجنة التخطيط برئاسة حسن صالح من أجل تعويض غياب أكرم توفيق لاعب الفريق والذي تعرض لاصابة قطغ في الرباط الصليبي مع المنتخب الوطني أمام نيجيريا في أمم افريقيا بالكاميرون".

وكشف مصدر مسئول لشبانة، أن اللجنة منحت الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني شرائط اللاعبان من أجل اختيار ما يراه الأنسب والأفضل لضمه خاصة أن هناك مخاوف من إصابة محمد هاني في ظل المشاركات المختلفة وغياب أكرم توفيق لمدة 9 أشهر.

وأضاف المصدر أن علي فوزي وهشام عادل بلحه سبق وتلقوا عدة مفاوضات من بيراميدز والاتحاد السكندري بعد تألقهما مع إنبي والمحلة لاسيما لإجادة اللاعبين في أكثر من مركز.

وأوضح أن الأهلي يدرس سفر المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول السفر إلى ألمانيا بصحبة إكرام توفيق من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته الأخيرة مع منتخب بلاده في الكاميرون بضيق في التنفس عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية على التوالي.

وتابع شبانة: "كشف مصدر مسئول أن المغربي خرج من حسابات موسيماني في مونديال الأندية بعد الفحوصات الطبية اللازمة التي خضع لها واكدت حاجته إلى راحة لمدة خمس اسابيع بسبب المضاعفات التي أثرت عليه عقب تكرار أزمة كورونا".

واضاف المصدر لبوكس تو بوكس، أن إدارة الأهلي كلفت الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة بضرورة تجهيز كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على بدر بانون وتوفير كل الامور المتعلقة بعلاجه سواء داخل أو خارج القاهرة