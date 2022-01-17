شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أكرم توفيق: الأهلى يجهز ترتيبات السفر للخارج.. والعروض الخارجية لا يفكر فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد العزيز توفيق، لاعب إنبي السابق وشقيق أكرم توفيق لاعب الأهلي، أن شقيقه أجرى أشعة جديدة على قدمه فور العودة للقاهرة وأظهرت اصابته بقطع في الرباط الصليبي تأكيدا للأشعة التي أجراها بالكاميرون.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبوت: " أكرم سيتوجه إلى النادي الأهلي اليوم الاثنين لترتيب سفره إلى الخارج لإجراء العملية الجراحية، ولم يتحدد من سيرافقه سواء زوجته أو محمد شقيقه الأكبر".

وعن العروض الخارجية التي وصلت اللاعب، أوضح عبد العزيز أن أكرم لا تفرق معه العروض لأنه يشعر بقيمة النادي الأهلي ويرى أن يلعب في نادي كبير ورفض عروض احتراف كثيرة بسبب حبه للأهلي".

أكمل أن هناك عروض كثيرة ترغب في ولكنه اشترى الأهلي ورفض الرحيل الا بموافقة إدارة القلعة الحمراء.