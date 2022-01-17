شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يقيم سيمينار للحكام والمدربين بالمركز الأولمبى فى حضور محمد رشوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد سيمينار للحكام والمدربين، بالمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، لشرح تعديلات القانون الجديدة التى أقرها الاتحاد الدولى للعبة.

شهد السيمينار حضور مجلس إدارة اتحاد الجودو، ومحمد رشوان أسطورة اللعبة، والمشرف على المنتخبات، وكذلك عدد من الأجيال المختلفة للجودو، سواء الأساتذة أو الكبار أو الشباب، على مستوى الرجال والسيدات، وارتدى الجميع بدلة الجودو ومعهم رئيس الاتحاد، في رسالة الهدف منها تأكيد ترابط أسرة اللعبة ورغبتهم في إعادة اللعبة لمنصات التتويج القارية والدولية.

وكان اتحاد الجودو قد أعلن عن تنظيم سيمينار للمدربين والحكام في المركز الأولمبي بالمعادي، لشرح تعديلات القانون الجديدة التي أقرها الاتحادا الدولي للعبة.

وأعلن الاتحاد الدولي عن إجراء تعديلات على قانون التحكيم والمنافسات، سيتم تطبيقها في كل البطولات الدولية والقارية وصولا لأولمبياد باريس 2024.

وأعلن مرزوق محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو في وقت سابق، تعيين الأسطورة المصرية والعالمية محمد رشوان مشرفا على المنتخبات الوطنية، في مختلف الأعمار السنية.

وتشمل مهام رشوان، وضع تصورات لخطة إعداد المنتخبات، ومتابعة تنفيذ الخطط مع المدربين، والإشراف على تأهيل وإعداد اللاعبين للمشاركة في البطولات الدولية والقارية.



رئيس الجودو مع رواد اللعبة



محمد رشوان مع مجلس الجودو