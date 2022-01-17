شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: صلاح ينهي تأشيرة مؤمن زكريا للسفر إلى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي محمد شبانة، إن مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على تأشيرة إنجلترا لاستكمال رحلة علاجه حيث يعاني من مرض عصبي نادر أبعده عن عالم كرة القدم، في آخر عامين.

وأضاف شبانة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية etc، الأحد: "سيخضع مؤمن لمزيد من الفحوصات الطبية في أحد المراكز الطبية بإنجلترا من أجل العلاج من مرض ضمور الأعصاب والذي يعاني منه اللاعب على مدار العامين الماضيين، وتسبب في ابتعاده عن ممارسة كرة القدم.

وكشف مصدر مسئول أن محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي، أنهي إجراءات حصول مؤمن زكريا على التأشيرة، وحجز له عند أكبر الأطباء المتخصصين في إصابته.

وتابع شبانة: "حظي مؤمن زكريا بدعم كبير من لاعبي النادي الأهلي بصفة خاصة، وعدد كبير من نجوم الكرة المصرية".

واختتم: "إن رئيس النادي الأهلي، أجرى مؤخرا اتصالًا بمؤمن زكريا ونفس الأمر قام به سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، الذي يحرص دائما على تلبية كافة مطالب نجم الفريق السابق، بناء على تكليف من مجلس الإدارة".