شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: كيروش فاز على غينيا بيساو بعدما أعاد كل لاعب لمركزه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، أن فوز المنتخب الوطني على غينيا بيساو أعاد الثقة بين الجماهير المصرية وأيضا الجهاز الفني.
وقال حسين، فى تصريحات تليفزيونية: "بعدما أعاد كيروش كل لاعب فى مركزه نجحنا فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل وضع قدم فى دور ثمن النهائي وهناك دفعة معنوية للاعبين بعد هذا الفوز أمام السودان".
وأضاف: "هناك أشياء غريبة تحدث فى هذه النسخة من البطولة، وهذا ما شاهدناه اليوم، بعدما أهدر منتخب الجزائر العديد من الفرص أمام غينيا الاستوائية، وفى النهاية تعرَّض للهزيمة".
وغادر منتخب مصر مدينة جارو، متجها إلى ياوندى، استعدادا لمواجهة السودان في الجولة الثالثة في منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون.
ويلتقى الفراعنة مع السودان الأربعاء المقبل، بختام دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الرابعة، من بطولة أفريقيا.
وفي المطار انشغل عدد كبير من اللاعبين بالهاتف المحمول، على رأسهم: محمد صلاح، محمد الننى، محمود علاء، ضياء السيد، في المقابل انشغل وائل جمعة مدير المنتخب بإنهاء إجراءات المغادرة من المطار.