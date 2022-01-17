شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: كيروش فاز على غينيا بيساو بعدما أعاد كل لاعب لمركزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، أن فوز المنتخب الوطني على غينيا بيساو أعاد الثقة بين الجماهير المصرية وأيضا الجهاز الفني.

وقال حسين، فى تصريحات تليفزيونية: "بعدما أعاد كيروش كل لاعب فى مركزه نجحنا فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل وضع قدم فى دور ثمن النهائي وهناك دفعة معنوية للاعبين بعد هذا الفوز أمام السودان".

وأضاف: "هناك أشياء غريبة تحدث فى هذه النسخة من البطولة، وهذا ما شاهدناه اليوم، بعدما أهدر منتخب الجزائر العديد من الفرص أمام غينيا الاستوائية، وفى النهاية تعرَّض للهزيمة".