مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 / 1 / 2022 والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاثنين 3 مباريات مثيرة فى إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المصرية، حيث يستضيف النادي الإسماعيلي النادي الأهلي باستاد برج العرب، ويحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على الجونة باستاد القاهرة الدولي، فيما يستضيف البنك الأهلي نظيره سموحة باستاد بتروسبورت.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

يلتقى فريقا الأهلى والإسماعيلى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، التى تقام خلال الفترة الحالية بدون اللاعبين الدوليين المتواجدين فى الكاميرون للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

ويدخل الأهلى والإسماعيلى مواجهة اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل الفوز للمنافسة على المراكز الأولى فى المجموعة الثانية التى تضم مع المارد الأحمر والدراويش كلاً من، سموحة، المقاولون العرب، الجونة والبنك الأهلي.

جدير بالذكر أن المجموعة الثانية تضم كلا من: الأهلي، الإسماعيلي، الجونة، المقاولون العرب، سموحة، والبنك الأهلي.

موعد مباراة المقاولون والجونة

وفى الخامسة مساءً، يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على الجونة فى اللقاء الذي يقام باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المصرية، في مباراة صعبة على الفريقين.

ويدخل فريق الجونة المباراة بعد تعادله فى اللقاء الماضي سلبياً أمام الأهلي، فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية، وطالب رضا شحاتة مدرب فريق الجونة لاعبيه بضرورة الفوز على المقاولون من أجل الحفاظ على حظوظهم فى التأهل للقاء القادم.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المقاولون العرب مباراة الجونة، تحت القيادة الفنية لمحمد عودة، والذي اجتاز اختباره الأول من مقعد الرجل الفني بنجاح، بعدما فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف، وذلك على الرغم من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بغياب 11 لاعباً من الأساسيين والذين يستمر غيابهم عن مباراة اليوم أيضاً.

وشدد محمد عودة مدرب المقاولون على ضرورة استمرار الانتصارات للحفاظ على الثقة التي اكتسبها الفريق من اللقاء الماضي، وعقد عودة جلسة خاصة مع اللاعبين بالفيديو، شرح خلالها بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة البنك الأهلي لتجنبها أمام الجونة.

موعد مباراة البنك الأهلي وسموحة

ويستضيف استاد بتروسبورت، فى الخامسة مساءً، مباراة قوية عندما يحل فريق سموحة ضيفاً على البنك الأهلي فى الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية، في لقاء صعب على الفريقين بعد تعرضهما للهزيمة فى اللقاء الأول.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بعد الهزيمة في اللقاء السابق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الأولى، وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي، لاعبي الفريق، بضرورة تصحيح المسار والفوز على سموحة، وتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون، واستقر خالد جلال، على مشاركة محمد بسيونى لاعب الفريق في التشكيل الأساسى أمام سموحة عقب تعرض أحمد ياسر للإصابة بمزق فى الخلفية.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق سموحة المباراة، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف، وأكد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة أن الفريق تأثر بالغيابات أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي، وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق السكندري بضرورة استعادة روح الانتصارات وتخطي مباراة البنك الأهلي بنتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل للمرحلة المقبلة.

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