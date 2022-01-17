شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: مرموش ارتكب جميع أخطاء كرة القدم أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ميهوب، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن منتخب مصر اقتنص 3 نقاط مهمة في لقائه أمام غينيا بيساو، لكن الأداء لا يليق بالمنتخب مصر، وافتقاد الروح والجماعية أصبح ما يميز المنتخب".

وقال ميهوب، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس"، إن جميع اللاعبين بالمنتخب، ومن بينهم المحترفون بعيدون عن المستوى الطبيعي ما عدا محمد الشناوي حارس المرمى الوحيد صاحب المستوى الثابت.

وأضاف: "الجماهير المصرية قلقه على أداء ومستوى المنتخب، وتصريحات كيروش بعد مباراة غينيا غير منطقية، خاصة في ظل افتقاد الروح والأداء المنتخب غير مرتبط وهناك توتر بين كيروش وأفراد الجهاز الفني".

وتابع: "عمر مرموش ارتكب جميع الأخطاء في كرة القدم في مباراة غينيا بيساو، وواضح أن ذهنه مشغول بشيء آخر، لاعب الكرة لو شارك وذهنه مشغول يستحيل أن يؤدي داخل الملعب، ذكاء المدير الفني أخذ ما يفيده من اللاعب".

وأتم: "أتفق مع كيروش في تشكيل مباراة غينيا، لكن أختلف في توظيف اللاعبين في الملعب".