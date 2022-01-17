شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة "تليفون محمول" خالد الغندور أعلى الطريق الدائرى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض الإعلامى خالد الغندور، نجم مصر والزمالك الأسبق، لحادث سرقة مثير لهاتفه المحمول خلال توجهه إلى منزله في مدينة 6 أكتوبر.

وكشف خالد الغندور، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة، أنه كان متواجدا في القاهرة الجديدة، وخلال توجهه إلى منزله بمدينة 6 أكتوبر مستقلا الطريق الدائرى، فوجئ بأن الطريق مزدحم ويسير ببطء شديد، نظرا لوجود إصلاحات.

وأضاف أنه عند تواجده في الطريق الدائرى فوق منطقة كورنيش المعادى كان يتحدث في تليفونه والسيارة زجاجها مغلق، ولكنه فوجئ بشخص يفتح الباب بسرعة وخطف التليفون وأغلق الباب وفر مسرعا متجها للطريق المعاكس، وعندما نزل الغندور لملاحقته وجد دراجة نارية يستقلها شخص آخر فى الطريق المعاكس ينتظر السارق الذى ركب الدراجة المنتظرة وانطلقا سريعا.

وقال كابتن الزمالك السابق، إنه في طريقه لتحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة، وإنه سيدلي بكافة التفاصيل على أمل نجاح الشرطة في إعادة الهاتف المسروق.