شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: لا بد من الدفع بـ"زيزو" أساسيا.. ومشكلة الفراعنة فى طريقة اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسنى عبد ربه، نجم منتخبنا الوطنى والإسماعيلى السابق، إن أزمة أداء لاعبى الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون ليست بسببهم، ولكن الأمر يرجع إلى الطريقة التي يلعب بها البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، وهى 4 / 3 / 3.

وأضاف عبد ربه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "الأفضل أن يلعب المنتخب الوطنى بطريقة 4 / 2 / 3 / 1؛ لأنها تناسب الفراعنة بشكل كبير".

وتابع نجم منتخبنا الوطنى والإسماعيلى السابق: "يجب أن يتم الدفع أحمد سيد زيزو أساسيا أمام عمرو السولية في تشكيلة المنتخب الوطنى"، مؤكدا أنه لا يجب الاستهانة بأى منتخب من المشاركين في كأس الأمم الأفريقية.

وتوقع حسنى عبد ربه أن يواجه المنتخب الوطنى نظيره السيراليونى أو غينيا الإستوائية مستبعدا الجزائر من الترشيحات، وذلك في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفى سياق آخر وصل منتخب مصر العاصمة الكاميرونية "ياوندي" للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمباراة السودان المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021" المقامة حالياً وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

ووفقاً لموقع "crtv" الكاميروني، وصلت بعثة منتخب مصر فندق الإقامة استعداداً للمباراة المقبلة، حيث رصدت الكاميرات لحظة وصول الفراعنة إلى مقر إقامتهم.

وحقق منتخب مصر فوزه الأول ببطولة أمم أفريقيا بعد تغلبه على غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما السبت، باستاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة "كان 2021".