شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الكاميرون: توجد صعوبات لنقل الجماهير لحضور مباراة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت المليجي، سفير مصر فى الكاميرون، أنه ستكون هناك رحلة ثالثة للجماهير المصرية فى ياوندي من أجل حضور مباراة المنتخب الوطني والسودان.

وقال المليجي، فى تصريحات تليفزيونية: "هناك بعض الصعوبات فى ياوندي لنقل الجماهير المصرية إلى الملعب، ولكن سأعمل على حلها مع السلطات الكاميرونية، والمشجعين المصريين أظهروا دفعة معنوية كبيرة للمنتخب فى المباراتين الماضيتين".

وأضاف سفير مصر فى الكاميرون "المسافة بين مطار ياوندي وملعب مباراة مصر والسودان تبلغ ساعة ونصف، والإمكانيات الطبية أفضل من جارو".

وواصل سفير مصر فى الكاميرون، أن المنتخب الوطني حال تأهله إلى دور ثمن النهائي سيلعب فى مدينة دوالا، قائلا: "أتواصل مع وائل جمعة مدير المنتخب لمعرفة كافة طلباتهم، ولم ألتقِ ببعثة المنتخب الوطني اليوم، وهناك حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين".

وأضاف: "الملاعب فى دوالا وياوندي أفضل من المدن الأخرى، وأعتقد أن الإصابات ستقل بسبب الملاعب فى الأدوار المقبلة".