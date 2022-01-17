تقرير.. سيناريوهات تأهل الجزائر إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مفاجأة غير متوقعة في منافسات المجموعة الخامسة بمسابقة كأس أمم أفريقيا والتي تقام حاليًا بالكاميرون.

المنتخب الجزائري حتى الآن لم يحقق أي انتصار بعد التعادل بنتيجة سلبية في الجولة الأولى ضد منتخب سيراليون، والخسارة بهدف دون رد على يد منتخب غينيا الاستوائية.

بطل كأس أفريقيا في النسخة الأخيرة، ليس أمامه سوى تحقيق نتيجة الفوز على حساب منتخب كوت ديفوار في لقاء سيقام يوم الخميس المقبل.

لكن وقبل الحديث عن فرص منتخب الجزائر في الصعود، وضع المجموعة كالتالي: (كوت ديفوار 4 نقاط - غينيا الاستوائية 3 نقاط - سيراليون نقطتين - الجزائر نقطة).

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، فرص صعود منتخب الجزائر لدور الـ16:

- فرصة للصدارة:

صحيح أن المنتخب الجزائر عجز عن تحقيق الفوز في أول جولتين بجانب عدم تسجيل أي هدف إلا أن منتخب "محاربي الصحراء" لديهم الفرصة في الوصول للصدارة.

منتخب الجزائر سيواجه منتخب كوت ديفوار وهنا على رجال جمال بلماضي الفوز بفارق هدفين بجانب تعادل منتخب غينيا الاستوائية ضد سيراليون.

إذا تحقق هذا السيناريو سيتم حذف النتائج ضد منتخب سيراليون نظرًا لتساوي ثلاث منتخبات (الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية) في الرصيد بـ(4 نقاط).

وسيكون ترتيب المجموعة كالتالي: الجزائر (4 نقاط) تتفوق بفارق هدف - غينيا الاستوائية (4 نقاط) - منتخب كوت ديفوار (4 نقاط) - منتخب سيراليون (3 نقاط).

- فرصة ثانية:

فوز منتخب الجزائر على كوت ديفوار مع فوز منتخب غينيا أو سيراليون يعني فرصة منتخب "محاربي الصحراء" اللعب على المركز الثاني.

وفي حال فوز منتخب غينيا والجزائر (بفارق هدفين) سيكون الترتيب كالتالي:

(غينيا الاستوائية 6 نقاط - الجزائر 4 نقاط - كوت ديفوار 4 نقاط - سيراليون نقطتين).

لكن في حال فوز منتخب سيراليون والجزائر (بفارق هدفين) سيكون الترتيب كالتالي:

(سيراليون 5 نقاط - الجزائر 4 نقاط - غينيا الاستوائية 4 نقاط - كوت ديفوار 4 نقاط).