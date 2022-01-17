ضربة في منتخب مصر قبل مباراة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، غياب الدولي محمود حمدي "الونش" عن مباراة السودان المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره السوداني، مساء الأربعاء المقبل، ضمن حسابات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وأوضح الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إصابة "الونش" بشد في العضلة الأمامية والتي تسببت في تغييره بين شوطي مباراة غينيا بيساو، الأمر الذي جعله يخرج للإصابة ويشارك بدلاً منه محمد عبد المنعم.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب المصري تدريبه في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب "ميليتاري" بالعاصمة "ياوندي".

وكان المنتخب المصري حقق فوزه الأول في مرحلة المجموعات، مساء السبت الماضي، على حساب منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد.

وأصبح المنتخب المصري في المركز الثاني حاليًا برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب النيجيري المتصدر والذي حقق العلامة الكاملة بالفوز على مصر بنتيجة (1-0)، ثم السودان بنتيجة (3-1).

في المقابل، يأتي منتخبي غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد نقطة، وأخيرًا منتخب السودان بنفس الرصيد.