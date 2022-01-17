فرحة هستيرية.. مُعلق غينيا الإستوائية يحتفل بالفوز على حامل لقب كأس أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل معلق غيني بطريقة هستيرية بعد فوز منتخب بلاده أمام الجزائر ، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشير إلى احتفال أحد المعلقين المتواجدين في ملعب مباراة غينيا الاستوائية والجزائر بعد صافرة نهاية اللقاء، حيث ظل يركض ويحتضن من بجواره بعد الفوز التاريخي لمنتخب بلاده.

وتعقد موقف منتخب الجزائر في مجموعته بعد الخسارة، حيث يتذيل بطل أفريقيا المجموعة برصيد نقطة، بينما يتصدر كوت ديفوار برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط، وخلفه سيراليون بنقطتين.

ويعد متصدر المجموعة الخامسة من بين منافسي مصر المحتملين في البطولة الأفريقية، في حالة احتلال منتخب الفراعنة لوصافة المجموعة الرابعة.