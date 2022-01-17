خوان براون يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للإسماعيلى، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الأهلي غدًا في كأس رابطة الأندية المحترفة التي تقام في نسختها الأولى هذا الموسم.

وقرر مدرب الإسماعيلي اختيار الصفقات الجديدة سايكو كوناتيه، كارميلو ألجارانياز، چيان موريل بوي للتواجد في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي.

واختار براون قائمة مكونة من:

حراس المرمى: أحمد عادل، عمر رضوان، كمال السيد.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد عمار، مروان الصحراوي، أحمد عيد، أحمد أيمن، عبد الله جمعة، عصام صبحي ومحمد دسوقي.

خط الوسط: عمر الوحش، عماد حمدي، محمد مخلوف، محمود عبد العاطي "دونجا"، محمد عادل، وجيه عبد الحكيم، أحمد مدبولي، أحمد مصطفى، محمد عبد السميع، سايكو كوناتيه.

خط الهجوم: كارميلو ألجارانياز، چيان موريل بوي، عبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي.