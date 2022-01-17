ملف الخليج 365.. خسارة الجزائر.. قائمة الأهلي.. وريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض خلال السطور التالية أبرز أحداث يوم الأحد 16 يناير 2022.

ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيك بلباو

الطريق لدور الـ16 بكأس الأمم.. مفاجآت في انتظار مصر

"انت مش كهربا".. مرتضى يعلن رحيل لاعبه للاحتراف رسميًا

غينيا الإستوائية تهزم الجزائر وتدفع حامل اللقب لمواجهة المجهول في كأس أفريقيا

كهربا يصنع هدف تقدم هاتاي سبور على جالاتا سراي (فيديو)

كأس الرابطة.. التعادل يحسم ديربي الاتحاد والمصري.. والمقاصة يحقق فوزًا ثمينًا على إيسترن

ليفربول يضرب برينتفورد ويستعيد الانتصارات بدون صلاح وماني

تألق ثنائي الزمالك.. تونس تنعش فرصها باكتساح موريتانيا بكأس الأمم

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في البوندسليجا

ناصر ماهر يقود فيوتشر للفوز على بيراميدز بكأس الرابطة

"ضم 18 ناشئاً".. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

بعثة منتخب مصر تتوجه إلى ياوندي استعدادا للقاء السودان في كان 2021