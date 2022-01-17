الطريق لدور الـ16 بكأس الأمم.. مفاجآت في انتظار مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهت مساء اليوم الأحد، المرحلة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا بالكاميرون (النسخة 33).

وبعد نهاية الجولة الثانية، تأهل ثلاث منتخبات لدور الـ16 من البطولة القارية، وهم: (الكاميرون "المستضيف" - المغرب - نيجيريا).

والآن الصراع سيكون على 13 بطاقة في المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي ستبدأ غدًا الإثنين من خلال مباريات المجموعة الأولى والتي تضم: (الكاميرون - كاب فيردي - بوركينا فاسو - أثيوبيا).

- المجموعة الأولى:

وضع المجوعة كالتالي: (الكاميرون 6 نقاط - بوروكينا فاسو 3 نقاط - كاب فيردي 3 نقاط - أثيوبيا بدون نقاط).

الصراع الآن على مَن يتأهل رفقة "أسود" الكاميرون وهنا المنافسة بين منتخبي كاب فيردي وبوركينا فاسو مع اعتبار صعوبة تأهل منتخب أثيوبيا للدور التالي.

ويلعب المنتخب الكاميروني ضد منتخب كاب فيردي، بينما ستكون المباراة الثانية بين أثيوبيا وبوركينا فاسو.

- المجموعة الثانية:

وضع المجموعة كالتالي: (غينيا 4 نقاط - السنغال 4 نقاط - مالاوي 3 نقاط - زيمبابوي دون نقاط).

الصراع هنا على الصدارة بين ثلاث منتخبات، حيث يواجه منتخب السنغال منتخب مالاوي، في المقابل يواجه المتصدر المنتخب الغيني نظيره منتخب زيمبابوي.

ولا يمتلك المنتخب الزيمبابوي أي فرص للتأهل للدور المقبل بعد الخروج رسميًا بعد الخسارة من السنغال (1-0) ومالاوي (2-1).

- المجموعة الثالثة:

وضع المجموعة كالتالي: (المغرب 6 نقاط - الجابون 4 نقاط - غانا نقطة - جزر القمر دون نقاط).

المجموعة ستشهد قمة على الصدارة بين المغرب والجابون، في المقابل ليس أمام غانا سوى الفوز على جزر القمر للاحتفاظ بحظوظها للتأهل.

منتخب جزر القمر يمتلك فرصة التأهل واللعب على المركز الثالث بشرط تحقيق الفوز على "البلاك ستارز".

- المجموعة الرابعة:

وضع المجموعة كالتالي: (نيجيريا 6 نقاط - مصر 3 نقاط - غينيا بيساو نقطة - السودان نقطة).

بعد ضمان نيجيريا بطاقة الصعود أصبح هنا الصراع على بطاقة ثانية بجانب اللعب على مركز "أفضل توالت".

منتخب نيجيريا يواجه منتخب غينيا بيساو، في المقابل يواجه المنتخب المصري نظيره السوداني في مباراة يسعى من خلالها "الفراعنة" للفوز للخروج من أي حسابات.

**ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر حال حصوله على المركز الثاني متصدر المجموعة الخامسة

- المجموعة الخامسة:

وضع المجموعة كالتالي: (كوت ديفوار 4 نقاط - غينيا الاستوائية 3 نقاط - سيراليون نقطتين - الجزائر نقطة).

هذه المجموعة قد تشهد إقصاء الجزائر - حامل لقب النسخة الأخيرة- من خلال مواجهة المتصدر منتخب كوت ديفوار.

وليس أمام منتخب "محاربي الصحراء" سوى الفوز من أجل التأهل للدور المقبل، وفي حال تحقيق نتيجة بخلاف ذلك يعني خروج أشبال جمال بلماضي.

في المقابل، ستكون المباراة الثانية بين غينيا الاستوائية ضد سيراليون.

وقد تشهد هذه المواجهة إمكانية وصول أي منتخب للصدارة حال سقوط كوت ديفوار أمام الجزائر.

- المجموعة السادسة:

وضع المجموعة كالتالي: (جامبيا 4 نقاط - مالي 4 نقاط - تونس 3 نقاط - موريتانيا دون نقاط).

المواجهة الأخيرة ستكون نارية بين المتصدر منتخب جامبيا ضد تونس، في المقابل يواجه منتخب مالي نظيره الموريتاني والذي لا يمتلك أي فرصة للترشح بعد الإقصاء نهائيًا.

"أفضل توالت":

وفقًا لنتائج المرحلة الثانية، فإن أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث هم بالترتيب: تونس - مالاوي - كاب فيردي - سيراليون.

في المقابل، يأتي منتخبي غانا في المركز الخامس، وغينيا بيساو في المركز السادس.