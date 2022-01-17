ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني للمرة 12 في تاريخه

حسم ريال مدريد لقب السوبر الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على أتلتيك بلباو 2-0 في اللقاء النهائي الذي أقيم الأحد على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.



وحصد الملكي اللقب للمرة الـ12، فيما أخفق بلباو في الظفر بلقبه الرابع ، في الوقت الذي يحتل فيه برشلونة الرقم القياسي برصيد 13 لقبا، ليصبح الريال على بعد لقب واحد من معادلة رقم غريمه التقليدي.



وتوج ريال مدريد، بالتالي، في 12 من آخر 13 مباراة نهائية خاضها بكافة المسابقات، بما في ذلك فوزه في نهائيين للسوبر الإسباني: ضد برشلونة "بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في 2017"، وضد أتلتكيو مدريد بركلات الترجيح 2020، حسب موقع "أوبتا" للإحصائيات.



وقدم الريال مواجهة مميزة، تقدم خلالها أولا عبر تسديدة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي نجح في هز الشباك عند الدقيقة الـ38 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، فيما أضاف الهداف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني من ركلة جزاء، نفذها بنجاح بعد مرور 7 دقائق من عمر الشوط الثاني، في حين أضاع بلباو ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.



وشهد اللقاء مشاركة البرازيلي مارسيلو، ليصبح أكثر لاعب توج بالألقاب مع الريال، بالتساوي مع الأسطورة خينتو، بـ23 لقبا، ليواصل الملكي نتائجه المميزة بالفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، كونه يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن الوصيف إشبيلية.