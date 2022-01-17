الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريقها لإحراز لقب بطولة الإمارات للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريقها لإحراز لقب بطولة الإمارات للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» للفوز ببطولة الإمارات 2022 للبولو، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب إعمار بنادي دبي للبولو بالمرابع العربية، حيث تغلب فريق الإمارات على فريق الحبتور بتسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف، بعد مباراة سيطر فريق الإمارات على شوطيها الأول والثاني. وضمت البطولة أربعة فرق، هي: الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وفريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال، وأيضاً فريق الحبتور بقيادة حبتور الحبتور. وانطلقت منافسات البطولة في التاسع من الشهر الجاري، وامتدت أسبوعاً كاملاً، وبهانديكاب 12 جول.

وعقب المباراة، قام رجل الأعمال محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، برفقة راشد العبار، بتتويج الفريق البطل «الإمارات»، حيث تسلمت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم كأس البطولة.

وأعرب محمد الحبتور عن سعادته البالغة بالمستوى المتميز للفريقين في المباراة الختامية، وهنأ سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بفوزها بالكأس.

وأشاد في تصريح صحافي بمشاركة سموها في البطولات، مؤكداً أن وجودها يشجع أبناء الإمارات لممارسة اللعبة، ويسهم في دعم أنشطة الاتحاد، ثم نشر اللعبة على مستوى الدولة. وقال إنه متفائل بمستقبل لعبة البولو في الإمارات في المرحلة المقبلة، بفضل تضافر الجهود بين كل عناصر اللعبة.

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